美股三大指數上周五收市全線上升，投資者憧憬美國經濟復甦；另外中國財政部剛於周末公布今年首兩個月國有企業利潤總額年增長1.5倍。港股上周跌654點或2.3％後，29日早盤先跌後升。

恒指低開19點，甫開曾挫204點，低見28,132點，在100天線（約27,999點）及兩萬八上方走穩。之後在陸股帶動下回升，最多升148點，見28,484點半日高。恒指中午報28,431點，升94點或0.34％。大市半日成交額有1,042.38億港元。

國企指數報10,988點，升22點或0.2％。科指跑輸跌0.96％，報8,051點。

美團2020年第四季業績遜預期，遭多家大行下調目標價，半日挫7.4％報279.6港元，為表現最差藍籌，成交居首達78.61億港元。

成交第二大是騰訊，跌0.7％報615.5港元。大陸房產股受追捧，龍湖急升6.1％，為表現最好藍籌。

(工商 )