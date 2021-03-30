捷流閥業2020年合併營收24億元、本期淨利2.95億元，雙雙創歷史次高，囿於上櫃股本膨脹，EPS為7.55元是歷年次高。董事會決議每股配發現金股利5.11元，創歷年配息新高記錄，股利配發率約68％，以3月29日收盤價101元計算，現金殖利率5.06％。

捷流指出，捷流2020年合併營收24.0億元、本期淨利2.95議員，分別比2019年成長2.06％、3.69％，主要是捷流擴大全球接單業務，帶動船舶、電子等產業工業閥門訂單需求暢旺，不畏疫情影響整體訂單出貨動能強勁，挹注整體產能稼動率保持良好水準，加上捷流台灣土城一、二廠及中國大陸蘇州廠整體產能稼動率，隨接單動能放大而同步提升，產品銷售結構調整、以及桃園觀音鑄造廠及加工上游供應鏈整合，提升兩岸生產基地生產自動化比例、以及營業費用控管得宜等效益顯現，2020年整體毛利率、營業利益率保持31.79％、17.88％水準。但上櫃股本膨脹，2020年EPS為7.55元，為歷年次高。

捷流指出，2021年第一季，捷流持續看好電子、石化、船舶業訂單需求高漲，透過齊全閥門產品線以積極強化台灣、東南亞及中國等地區接單表現，且近期接獲知名石化業興建油槽開發計畫、以及中國船舶業液化天然氣(LNG)超低溫閥門產品訂單，有望隨著主要客戶訂單需求轉強，加速在手訂單出貨認列，以期帶動未來營運增長。

(工商 )