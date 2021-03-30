香港市場30日有超過300家主板公司公布業績，儘管外部市場因美國對沖基金Archegos違約造成市場部分動盪，但依舊無損港股30日走勢，恒指開高走高，截至午盤，恒指漲1.18％，漲334.46點，報28,672.76點。國企指數漲1.1％，紅籌指數跌0.25％。

恒生科技指數大幅反彈，午盤漲3.16％。聯想漲超13％，京東健康漲超8％。阿里巴巴漲超3％，小米、快手、騰訊走高。美團漲5％，京東漲近4％。消息面上，Cathie Wood旗下的方舟基金公司將在30日推出最新基金「太空探索與創新ETF」，其中美團、京東意外入選。

聯想集團大漲13%，市值超1,300億港元。據稱，華碩、宏碁第二季將把筆記型電腦價格提高最多10％，為十年來首次大幅調升價格。這意味此波電子業漲價潮，從零部件延伸至終端系統與產品。業內人士透露，其它廠商也很有可能跟進對筆電進行漲價。

(工商 )