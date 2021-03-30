東元(1504)轉投資的菱光(8249)今天指出，東元外資大股東Silchester發表聲明，支持前常務董事黃育仁，Silchester持有東元5.3％股權。

Silchester指出，相信黃育仁的改革方案將會改善東元體質和股東權益，東元董事會也應將此提案納入股東會的表決議案中，也呼籲所有東元股東都能在此次股東會董事改選中投票。

東元將於5月25日召開股東會改選新任董事，選出7席董事、4席獨董。其中，外資持有東元股權25％，成為積極拉攏對象，Silchester表態支持黃育仁，剩下20％外資將是雙方人馬競逐支持的對象。

目前東元大股東寶佳集團持股東元比重25.7％，華新(1605)與東元換股結盟持股比重8.47％，合計超過3成，如果能掌握半數上的外資支持，就有機會主導經營權。

(時報資訊)