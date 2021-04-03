節目《飢餓遊戲》播出邁向第五年，近來為了轉型，公開在網路徵選女主持人，從Albee范乙霏、宇珊、「豆花妹」蔡黃汝、楊繡惠、寶兒、Yuri、峮峮、洪詩等人選取２位，最後結果出爐，由峮峮及豆花妹接下主持棒，Albee范乙霏被高票淘汰，沒想到透過臉書發表落選感言，卻被網友挖出黑歷史狂酸，對此她也再度為過去錯誤公開致歉。

綜藝節目《飢餓遊戲》，舉辦4天網路票選，從8位女星中選取2位加入主持陣容，最後由峮峮與豆花妹脫穎而出，呼聲極高的Albee意外落選，對此她在臉書發表落選感言：「順著自己的流走，而非隨波逐流，就會遇到最適合你的禮物，喜歡現在的一切，現在的自己。也喜歡每一個愛我的你，我知道不管我在哪裡，你們都能看見我的光」，坦然面對挫敗一事。

對此，許多粉絲紛紛留言打氣，希望她再接再厲不要氣餒，Albee也回應所有支持的人：「沒事的沒有嘔啦，第一時間想到的是，讓一直每天投票留言支持我的粉絲失望難過了，覺得很抱歉也很遺憾。雖然無緣加入飢餓，但今年有三檔舞台劇的演出，歡迎大家來看看不一樣的我」。

Albee范乙霏感謝所有粉絲支持。（圖／Albee范乙霏臉書）

黑歷史遭網友重提，Albee選擇坦然面對。（圖／Albee范乙霏臉書）

不過卻有網友重提Albee過往黑歷史，直指她過去覺得花蓮某餐廳不好吃，直接在店內開直播批評，更貼出當年畫面截圖狂酸：「吃隻雞都能嫌了，讓她中到還得了」，對此，Albee也公開道歉，強調：「一直在反省過去無知犯下的錯，這6年來也成長了很多，很抱歉讓你觀感不佳，但是我已經盡最大的努力了。」

(中時新聞網)