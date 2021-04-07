台鐵408車次太魯閣號在上週（2日）發生出軌意外，造成50名乘客死亡、216人受傷，是台鐵半世紀以來最大的交通意外，太魯閣事故讓各界都感到悲痛，不過主播張齡予卻接到觀眾投訴「看你播報小妹妹死亡了，你臉上還笑的（得）出來！」對此，張齡予則無奈喊冤：「發音時嘴角的牽動讓您誤會了，這要特別澄清一下，絕無您質疑的意思。」

張齡予今（7日）中午在臉書提到，她接連收到觀眾投訴，指張齡予播太魯閣事故時，還面帶微笑「主播在播報有關太魯閣號新聞時，不要微笑，這時候這樣真的很不好」，也有人到張齡予的臉書留言：「看你播報小妹妹死亡了，你臉上還笑的（得）出來！是什麼心態呢」。

面對指控，張齡予也回應：「發音時嘴角的牽動讓您誤會了，這要特別澄清一下，絕無您質疑的意思，謝謝您的關注」，張齡予進一步提到：「我非常悲痛，面對這起事故，我跟全台灣所有人一樣的心態」，不過她也表示：「我也不太理解面對這件事故，什麼樣的人會有跟大家不同的解讀跟想法？」

至於播報新聞遭指是在笑，張齡予則表示她看了播報畫面「或許是發音時要牽動的面部肌肉，讓您誤會，不好意思，沒有幸災樂禍的意思」，張齡予並表示：「其實，我覺得這是蠻嚴重的人格指控，所以我想澄清。」

張齡予臉書全文。（圖／取材自張齡予臉書）

(中時新聞網)