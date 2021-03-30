新北市樹林保安一街人行道空間狹窄，且常有電箱、電桿等設施霸佔情況，公所6月將進行雙側人行道拓寬工程，另設置機車停車格，解決機車臨停、人車爭道的問題。（樹林區公所提供）

新北市樹林保安一街人行道空間狹窄，且常有電箱、電桿等設施霸佔情況，公所6月將進行雙側人行道拓寬工程，另設置機車停車格，解決機車臨停、人車爭道的問題。（樹林區公所提供）

新北市樹林火車站周邊道路狹隘，常有人車爭道狀況。為考量萬大樹林線LG17站點設置，以及樹林保安街一段車流、商家眾多，樹林區公所去年12月申請2900萬元預算，改善保安一街雙側人行道，將移除人行道上所有障礙物，拓寬至150公分，另做路邊停車格，解決臨停問題，並方便捷運路廊串聯至火車站，預計年底完工。

「人行道40多年未整修，常常人車爭道，小車禍不斷發生。」樹林樹福里長林進賢說，自他搬進樹林以來，保安一街的人行道就未整修，多年來破損嚴重，且人行道被電箱、電桿等設施霸佔，兩側商家又多，民眾買東西時都須走到馬路上，因此常有行人與機車擦撞的意外發生。

樹林區公所表示，公所去年就已擬定計畫，並送審核准，獲得中央營建署、市府2900萬元改善，預計6月進場施工，將人行道拓寬至1.5公尺，另規畫2公尺停車空間，預計今年6月進場施工，12月底完工，另外新北市養工處也將負責樹林文化街人形拓寬改善，養工處表示，文化街人行道將拓寬至1.9公尺，雖車道將限縮至6.4公尺，但不影響車輛通行，工期將與保安一街同期完成。

樹林區公所表示，近年公所已陸續完成人行道改善，像是樹林秀泰前樹新路施作後，寬敞許多，未來萬大樹林線將在大安路上設置LG17站點，為因應未來人潮，公所提前規畫做道路串聯，大安路到保安一街人行道完工後，民眾可安心往返火車站和捷運，不用再受人車爭道之苦。

(中時 )