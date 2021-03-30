政府近年積極推動結合漁業養殖及綠能發電的漁電共生應用，大亞集團子公司大亞綠能科技30日以9.38億元完成大同旗下子公司志光能源收購合約簽署，志光能源太陽能電廠位於台南市七股區，此案也將成為全台最大漁電共生太陽能案場，落成啟用後不僅強化地方推展漁電共生能量，更能增進地方多元發展，共創土地兩用新價值。

大亞集團董事長沈尚弘與大同董事長盧明光完成簽署「志光能源股份買賣契約書」，看好漁電共生將成為能源轉型的新願景，大亞預計將斥資60億元於台南七股區三股子段養殖魚塭建置總面積約160公頃全台最大漁電共生太陽能電廠，總裝置容量為120MW，由聚恆科技負責系統整合，預計明年年底完工。

大亞綠能指出，未來20年預估至少帶來30億度發電量，等同4110座大安森林公園的吸碳量，營收可望突破120億，未來透過新型態漁電共構，不僅保障原有養殖戶權益及保留原始利用樣態，也能結合光電綠能兼顧產業發展，促進產業升級，創造「漁電雙贏」。

沈尚弘說，大亞長年布局綠能產業，繼去年完成台灣首件大型土地變更太陽能建置案心忠電業後，也持續關注合適案場，集團子公司大亞綠能具備完善管理漁、電系統整合及統籌設置大型案場的能力，能有效管理與建置此次漁電共生案場，產生優質效能。

(工商 )