饗賓餐旅集團以每公斤1萬元的歷史新價，標下2021屏東黑鮪魚文化觀光季認證，由「滿吉財號」捕獲重量193.4公斤的「全台第一鮪」，將獨家於饗賓旗下日式百匯「旭集 和食集錦」台北信義店、高雄義享店與饕客們分享。饗賓同時捐出120萬元給太魯閣火車事件傷亡民眾，善盡社會責任，希望抛磚引玉，大家一起捐款做愛心。

饗賓集團總經理陳毅航表示，一年一度的「屏東黑鮪魚文化觀光季」，向來是台灣人追求美食中的深切期待，為具現對在地的熱誠，實踐三月插旗高雄義享天地時所宣示的「饗賓想在地計畫」，特重金搶標2021屏東黑鮪魚文化觀光季「全台第一鮪」，獨家提供旗下日式料理百匯天王：高雄、台北各一間的「旭集 和食集錦」賓客享用。

陳毅航說，盼以更在地且更貼近台灣文化的極致餐飲體驗，吸引不只愛吃、會吃，更懂得吃的高端消費族群。以想在地顧客、想在地文化、想在地回饋三大概念，期許打造在地美食聚落、經營在地美食差異。

面對大魯閣號事故，陳毅航說，台鐵太魯閣號重大意外令人感到悲慟，饗賓餐旅長期以來默默耕耘公益服務，此次捐款120萬元給衛福部專戶協助受災民眾，希望能慰助傷者以及傷亡者家屬，祝願傷者盡快康復，亡者家屬早日回到正常生活。

(中時 )