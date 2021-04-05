中國國務委員兼外長王毅和日本外相茂木敏充5日舉行電話會談。王毅闡述中方在釣魚台、南海等問題上的原則立場，反對日方介入涉疆、涉港等中國內政，要求日方遵守國際關係基本準則，作為近鄰對中國的內部事務保持起碼的尊重，不要把手伸得太長。

香港信報報導，王毅指出，面對複雜的國際形勢，中日作為長久的近鄰和世界第二、三大經濟體，理應順應時代潮流和國際大勢，相互尊重、彼此信任，互利合作，共同為本地區和世界的和平與發展事業發揮積極作用。雙方應珍惜和維護中日關係來之不易的改善發展大局，恪守中日四個政治文件原則和精神，確保兩國關係不折騰、不停滯、不倒退，不捲入所謂大國對抗。

王毅又指，中方希望日本作為獨立自主國家，客觀、理性看待中國的發展，而不是被一些對中國持有偏見的國家「帶節奏」。日美有同盟關係，中日也簽署和平友好條約，日本同樣有履行條約的義務。

王毅表示，中方願與日方持續推進務實合作，相互支持對方辦好東京奧運會和北京冬奧會，以2021、2022兩年中日文化體育交流促進年和2022年中日邦交正常化50周年為契機，努力改善兩國國民感情，把一個穩定、健康的中日關係帶入下一個50年。

(工商 )