中科管理局凝聚中部地區研發創新能量，推動高附加價值醫療器材開發，以大帶小攜手布局，打造醫材新聚落，逐步促成醫療器材切入國內外市場，提升醫療器材產值。

為促進中部地區智慧醫療器材產業發展，中科管理局善用中部精密機械及光學產業聚落優勢，結合周邊多所醫學中心及學研機構研發能量，自2019年起推動「加速中部地區生醫產業創新計畫」，透過產品暨系統開發補助、輔導與技術媒合、整合及引導產學研醫投入醫療器材領域，加速生醫產品商品化，協助產業行銷推廣。

中科管理局指出，2021年補助計畫共核定7件產學研醫合作案，核定補助經費共2935.5萬元，涵蓋微創手術醫材、精準健康與體外診斷治療等領域，鼓勵廠商精進組件、核心技術應用到醫材開發製造，計畫內容多元，將投入3Ｄ數位手術模擬系統、智慧機械手臂、可攜式X光機、高解析智能手術影像、體外檢測及癌症精準醫療等產品研發製造。

今年核定計畫中，微創手術領域主要聚焦於三大面向：其一為術前精確規劃，開發3D智慧模擬系統，協助醫師進行術前模擬，提昇手術精準度與縮短手術時間，大幅降低手術風險。

其二為醫療精準化，為不同應用領域提供高效智慧化及精準化完整解決方案，如開發微創手術機械手臂定位輔助系統、手術房高解析度醫療影像整合擷取系統、精準癌症定位輔助系統與癌症診斷、預測治療後之情況及治療決策系統等，以達最佳化醫療目的。

其三為精準輕量化，開發便攜式高解析度診斷儀器，可於肺部與骨科疾病等特定科別不同場域間移動使用，有助於提供即時疾病進程資訊與減輕病人疼痛負擔。

中科強調，為達實現各類型疾病均能簡易篩檢、早期發現治療、協助訂定診斷策略與評估療效等個人化精準醫療目標，鼓勵體外診斷檢測試劑、設備與平台系統的開發製造，落實精準醫療。

(中時 )