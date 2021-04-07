大陸國務院新聞辦公室7日舉行發布會，大陸財政部稅政司司長王建凡在會上表示，將積極穩妥推進房地產稅立法和改革。

王建凡表示，按照「十四五」規劃綱要要求，財政部將進一步完善現代稅收制度，健全地方稅、直接稅體系，優化稅制結構，建立健全有利於高品質發展、社會公平、市場統一的稅收制度體系。

地方稅方面，王建凡指出，將完善地方稅稅制，合理配置地方稅權，理順稅費關係，按照中央與地方收入劃分改革方案，後移消費稅徵收環節並穩步下劃地方，結合消費稅立法統籌研究推進改革。在中央統一立法和稅種開徵權的前提下，通過立法授權，適當擴大省級稅收管理許可權。

直接稅方面，王建凡表示，將健全以所得稅和財產稅為主體的直接稅體系，逐步提高其占稅收收入的比重，有效發揮直接稅籌集財政收入、調節收入分配和穩定宏觀經濟的作用，夯實社會治理基礎。

此外，他還強調，將進一步完善綜合與分類相結合的個人所得稅制度，積極穩妥推進房地產稅立法和改革。

(旺報 )