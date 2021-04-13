受惠送件申請轉上市激勵，興櫃股三商家購（2945）13日成交量明顯增加，盤中一度衝上106元、漲幅逾14％，是自2019年12月初以來，睽違一年多再次突破百元關卡。由於三商家購旗下「美廉社」超市展店計畫積極，目標2023年達1,300店，加上複合店、外送服務等相繼展開，可望再帶動成長。

三商家購12日正式送件申請股票上市，是今年度第一家國內公司申請股票上市。受此一消息激勵，13日股價明顯走揚，終場漲8.67元、收101.5元，漲幅9.33％，收盤價成功重返百元之上。

三商家購資本額6億元，2020年全年合併營收132.23億元，創歷史新高，年增9.25％；歸屬於母公司稅後淨利1.82億元，也創新高紀錄，年增332％；每股稅後盈餘3.04元，亦高於前一年的0.7元。

目前美廉社全台約800店，為達成2023年1,300店的目標，除加速展店外，美廉社也在本（4）月開出第一個品牌複合店型，結合三商旗下Tomod’s（特美事）藥妝品牌，且一口氣開出約20家。三商家購總經理邱光隆估計，新店型可望拉高客單價、吸引新來客，帶動單店營收成長8～15％。

此外，邱光隆並透露，美廉社外送服務預計4月底前上線，將攜手外送平台合作，首波先以北部30家店測試，評估效益後再進一步擴大。屆時將成為繼家樂福、大潤發、愛買、全聯等量販超市後，再加入外送戰局的業者。

(工商 )