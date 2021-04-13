大陸全國職業教育大會一連兩日在北京召開，會上傳達大陸國家主席習近平的指示和大陸國務院總理李克強的批示。習近平強調職業教育前途廣闊、大有可為，要優化職業教育類型定位，深化產教融合、校企合作，深入推進育人方式、辦學模式、管理體制、保障機制改革，穩步發展職業本科教育，建設一批高水平職業院校和專業，推動職普融通，增強職業教育適應性，加快構建現代職業教育體系，培養更多高素質技術技能人才、能工巧匠、大國工匠。

A股13日收盤連三日走跌，失3,400關，但教育股受消息激勵走強，其中傳智教育漲停，凱文教育升2.5％，昂立教育升1.9％，中公教育升1.8％，科德教育揚1.7％

李克強則在批示中指出，要瞄準技術變革和產業優化升級的方向，推進產教融合、校企合作，吸引更多青年接受職業技能教育，促進教育鏈、人才鏈與產業鏈、創新鏈有效銜接；加強職業學校師資隊伍和辦學條件建設，優化完善教材和教學方式，探索中國特色學徒制，注重學生工匠精神和精益求精習慣的養成，努力培養數以億計的高素質技術技能人才。

(工商 )