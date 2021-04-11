新瓦屋客家文化保存區面有特色藝文店家進駐，已成竹北都市叢林中的世外桃源。（羅浚濱攝）

竹北市新瓦屋客家文化保存區，是全國第一處「客家文化保存區」，假日遊客絡繹不絕，

縣府為提供更優質公廁品質，向客委會爭取經費，辦理無障礙友善環境及公廁改善工程，目前已圍起安全圍籬，公告進行分區施工，預定公廁8月完成大改造後啟用。

近新竹高鐵的新瓦屋客家文化保存區面積有1.6公頃，2006年設立時，保留客庄聚落建築、生態池，這幾年陸續有特色藝文店家進駐，已成竹北都市叢林中的世外桃源，但早期興建的公廁已不符使用需求。

縣長楊文科表示，為讓來新瓦屋遊玩及參與活動的民眾，如廁時有更舒適及安全體驗，向客委會爭取經費改造公廁，將透過通用設計概念，建置親子友善服務設施，貼近不同族群所需。

公廁施工期間，為避免影響遊客如廁，縣府已在禾埕廣場上配置6座臨時流動廁所，其中1座為無障礙專用流動廁所，並委請廠商定時消毒清潔，滿足民眾需求。

文化局說明，新瓦屋公廁改造工程經費190萬5千元，第1階段4到5月進行東側公廁及無障礙廁所，第2階段6到7月西側公廁及集哺乳室，施工改造原有廁所，女廁將從原7間增為14間，解決廁間數不足問題，在哺乳室將改善地坪，並增設洗手台、尿布台等設備。

公廁大幅改善通風、排水、採光，並調整為單一出入口，鋪平入口高低落差，使無障礙空間更為完整，整體設計利用止滑木紋磚輔以柔和色牆面、馬賽克磁磚及增加照明燈座，使空間呈現明亮感，讓不起眼的公廁搖身一變為潔淨舒適的如廁環境。

(中時 )