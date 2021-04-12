人民幣兌美元中間價12日報6.5578元，較上周五（9日）報價6.5409元下跌169個基點，跌幅0.26％。

截至10點55分，人民幣兌美元在岸價報6.5571元，較上日收盤價6.5589元上揚18個基點，漲幅0.03％。

人民幣兌美元離岸價報6.5629元，下跌45個基點，跌幅0.07％。

(工商 )

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