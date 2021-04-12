連鎖餐飲集團瓦城(2729)受惠內需消費續旺，2021年3月營收淡季有撐、以3.73億元改寫同期次高，帶動首季營收「雙升」至12.65億元，僅次於2019及2020年第三季、改寫同期新高、並創歷史第3高。

展望今年，瓦城展店步調自本季起加速，目標全年新展達16家店，並看好4月清明連假及5月母親節檔期的消費熱力，可望再次拉抬整體來客數，推升另一波營收成長高峰，帶動上半年營收續創新高。

瓦城公布3月自結合併營收3.73億元，雖較2月5.21億元次高減少28.4％，仍較去年同期2.43億元跳增53.18％，改寫同期次高。累計首季合併營收12.65億元，較去年第四季11.95億元成長5.93％、較去年同期10.97億元成長15.39％，創同期新高、歷史第3高。

瓦城截至3月底兩岸總店數共138家，展望後市，旗下跨國界南洋料理品牌「YABI KITCHEN」3號店本月將進駐台北中山商圈的誠品南西店，「瓦城」、「大心」、「非常泰」以及「時時香」等其他品牌亦將續拓新店，帶動全年店數達雙位數成長目標。

瓦城2020年合併營收46.1億元、年減5.89％，仍創歷史次高。歸屬母公司稅後淨利3.69億元、年增2.49％，每股盈餘（EPS）15.95元，逆勢雙創新高、連8年賺逾1股本。公司擬配息14.5元，金額亦創新高、連7年配逾1股本，將於6月17日召開股東常會。

(時報資訊)