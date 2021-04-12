蘋果預計推出的新版iPad Pro備受期待，裝載最新型的顯示器成為果粉關注焦點，然而今（12日）卻傳出主打的Mini LED面板出現良率不佳狀況，導致新版iPad Pro初期供應可能受到衝擊，台灣3家廠商晶元光電、業成集團、台表科則是Mini LED技術的主要供應商。

3月底市場開始傳出蘋果將在4月份推出新版iPad Pro及iPad mini 6等產品的消息，其中高階12.9吋的iPad Pro將使用全新、獨有的Mini LED面板，感官體驗全面升級。

根據美國媒體報導，Mini LED面板近期出現良率不佳情形，且至少1家廠商因此停擺，這可能導致初期供貨數量有限，發貨時間延後等狀況，台灣廠商晶元光電、業成集團、台表科等廠商是Mini LED技術的主要供應商。

目前蘋果官方並未正面回應新品發表的相關消息，不過但向來掌握蘋果消息相當準確的財經記者Mark Gurman上月透露新版的iPad Pro搭載的A14X晶片，將與M1晶片有類似水準，同時iPad Pro會具備更好的相機以及Thunderbolt連接埠。

(中時新聞網)