元太(8069)與亞太電(3682)及英研智能移動攜手合作，推出先進彩色電子紙看板系統(Advanced Color ePaper Display System，E Ink Gallery)，可運用於公共顯示廣告看板應用，並與桃園國際機場排班計程車自律委員會合作，導入桃園機場二航廈，做為防疫計程車隊宣導防疫資訊使用。

先進彩色電子紙看板系統採用全彩電子紙顯示技術，透過青色、洋紅、黃色、白色等四種彩色電子墨水粒子，運用電壓控制、動態地進行顆粒組合和混色、實現全色域的彩色電子紙技術，顯示有如印刷海報的視覺效果。由於電子紙具備雙穩態的省電特性，彩色電子紙看板不須使用固定電源，只要以電池即可長時間維運，並能方便彈性的依據廣告宣傳需求移動裝置位置。

由英研智能打造的先進彩色電子紙看板系統運用E Ink Gallery顯示技術，同時採用及整合由元太所開發的電子紙時序控制晶片T1000、彩色電子紙驅動波形軟體(Waveform)，結合英研智能在ARM晶片平台上精湛的軟硬體技術， 只要以手機與電子紙看板系統連線對接，即可由手機上傳圖片，更換電子紙看板顯示畫面，使先進彩色電子紙看板系統非常方便於終端用戶使用，取代經常人工更換紙張訊息的人力，動態輪播畫面更可提升廣告宣傳效果。

亞太電信此次合作案中，主要扮演系統整合商角色，提供後端客製化電子紙設備，針對公眾運輸場域的傳統人龍告示牌、桌上立牌等，提供可移動及變換式的電子紙設備，讓客戶可自由調配輪播時間及訊息內容，有效大量取代舊有的印刷式紙張告示，提高資訊投放靈活度、緊急資訊佈達速度及市容美觀，未來將導入不同公眾運輸場域，如捷運、機場及車站等。

(時報資訊)