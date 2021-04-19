《基金》PGIM保德信美元高收債基金 准募 07:452021/04/19 時報資訊 林資傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 金管會證期局表示，核准核准保德信投信申請國內募集債券型「PGIM保德信美元高收益債券證券投資信託基金」，總面額等值新台幣200億元整，應於核准後6個月內開始募集，30天內募集最低成立金額為等值新台幣3億元。 「PGIM保德信美元高收益債券證券投資信託基金」以新台幣、美元及人民幣計價發行，原則上自成立日起屆滿6個月後，投資於外國有價證券及美元計價的高收益債券總金額，均不得低於基金淨值的60％。 新投資型保單 吹起台股風 台股基金規模 站穩3千億 (時報資訊) #保德信投信 #基金 #募集 #債券型 #金管會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蕭乾祥專欄－關注拜登新政對金融市場影響 04:102021/04/17 財經要聞 土洋銀行競推 線上買美股 交易量大爆發 04:102021/04/18 財經要聞 健康有術》亞太青年創新創業協會會長邱華創 靠適當運動保持活力 07:482021/04/17 專題周報 《長歌行》顏值話題度都高 《良辰美景好時光》高甜姊弟戀 04:102021/04/17 時尚消費 水滴擬赴美IPO 募1億美元 04:102021/04/18 全球財經 旺報社評》以台灣優勢迎接海南機遇 19:122021/04/17 旺報社評 采鈺強勢登場 智微翻倍漲 17:002021/04/18 財經 順豐房託 傳最快5月登港股 04:102021/04/17 全球財經 《美股掃瞄》三大指數齊揚 標普、道指再創收盤新高 10:272021/04/17 財經 《基金》台股掛牌ETF 20日起除息大賽起跑 09:102021/04/16 財經 中信大陸理財子公司 喊卡 04:102021/04/17 金融．稅務 財經熱門新聞 一場台積跳電意外 這檔「風力女超人」大爆發 - 財經 世芯害IC設計遭亂砍 1檔錯殺股大復仇 - 財經 11檔融券回補股 漲聲響 - 財經要聞 - 工商時報 別只看台積電！供不應求題材發燒 抱緊3檔漲價股 - 財經 16檔法人搶買 強悍 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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