金管會證期局表示，核准核准保德信投信申請國內募集債券型「PGIM保德信美元高收益債券證券投資信託基金」，總面額等值新台幣200億元整，應於核准後6個月內開始募集，30天內募集最低成立金額為等值新台幣3億元。

「PGIM保德信美元高收益債券證券投資信託基金」以新台幣、美元及人民幣計價發行，原則上自成立日起屆滿6個月後，投資於外國有價證券及美元計價的高收益債券總金額，均不得低於基金淨值的60％。

(時報資訊)