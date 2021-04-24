宏達電董事長王雪紅投資的CATCHPLAY宣布，前HBO Asia執行長Jonathan Spink於22日加入CATCHPLAY擔任首席顧問，將協助CATCHPLAY在亞太區更快速發展OTT平台與內容之策略聯盟。

CATCHPLAY執行長楊麗貞表示，相信以Jonathan在亞洲市場深耕16年的專業與經驗，將會成為CATCHPLAY發展的巨大動力。

Jonathan Spink表示，贊同CATCHPLAY在亞洲線上影音業務的開拓性策略與作法，及近年在原創內容發展上取得前鋒位置，未來將參與CATCHPLAY的發展，為團隊帶來貢獻。

CATCHPLAY創立於2006年，在過去五年成長快速，垂直整合娛樂內容產業鏈，立足台灣、放眼國際。集團旗下線上影音平台CATCHPLAY＋成立於2016年，陸續於台灣、印尼與新加坡三地開通服務，至今三地會員數超過700萬，在印尼更在付費用戶及會員觀看時數上領先。

此外，CATCHPLAY＋與HBO GO、BBC First跨品牌合作，4月起新增《BBC First》英倫劇集專區，加上數月前上架的《HBO GO》專區，在台灣形成英美旗艦劇一站匯集的平台。在印尼，除了成為 《BBC First》首先上架的平台外，最新的內容策略是讓會員獨家觀看與院線同步的超強大片，包含《神力女超人1984》、最新韓國高概念動作片《永生戰》，《永生戰》即在22日於印尼戲院上映一周後，即在印尼CATCHPLAY＋平台獨播。

CATCHPLAY集團在去年也向上游拓展影視開發製作領域，與文策院執行管理的國發基金共同投資成立影響原創影視公司，佈局面向國際市場的台灣原創內容，目標是達到每年投資產製80～100小時台灣原創影視作品。

今年是CATCHPLAY台灣原創元年，剛宣佈與華納傳媒、香港ViuTV首度聯合出品犯罪懸疑劇集《第三佈局 塵沙惑》，由台灣金獎團隊《目擊者》監製唐在揚、《麻醉風暴2》導演洪伯豪與《麻醉風暴》編劇黃建銘攜手打造，將於6月13日在HBO頻道、HBO GO及CATCHPLAY＋影音平台同步首播。

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