壽險業亦有「疫苗險」。國泰人壽19日表示，「首創」在其一年期住院日額健康險「心安逸」自動附加疫苗接種、及癌症篩檢條款，只要被保險人在打疫苗之後住院，該次住院理賠金增加10％，作為「疾病預防額外保險金」。

保險局上週已核准富邦產險及安達產險推出市場首波疫苗險，提供打疫苗後若有不良反應的費用補償、住院補償金或喪葬費用。

國壽表示，新冠肺炎疫情已到接種疫苗階段，國人也陸續開始COVID-19疫苗接種，以期增加整體社會保護力，據疫情指揮中心統計，目前已有約3.2萬名國人施打疫苗，國壽響應政府政策，推廣疾病預防概念，首創在保單中加入接種指定疫苗，就能享有保險金額增加的機制。

國壽去年3月開賣的「佛心保單」心安逸，訴求一年期保障，保額固定，即住院日額1千元，住院第31天起增加為每日2千元，若住進加護病房（含負壓隔離病房）、燒燙傷病房則是一天再加3千元，5~65歲都可以投保，男性35歲（不含）以下、女性25歲（不含）以下，一年保費都不到1千元，被視為「補強或打底式」保單。

國壽表示，去年3月開賣以來，已賣約12萬張，這次無論新投保或是心安逸的有效契約保費，都免手續就可自動附加接種疫苗及癌篩條款，只要被保險人在當次住院之前，曾接種新冠肺炎、流行性感冒或肺炎鏈球菌疫苗，或曾做過乳癌、子宮頸癌、大腸癌或口腔癌的篩檢，則該次住院總理賠金自動增加10％。

例如，22歲男性投保心安逸，一年保費930元，在4月接種過上述三種之一的疫苗，5月不幸住加護病房10天，則理賠金額就有10天的日額1千元，加上10天的加護病房3千元，再加10％的疾病預防保險金，共4萬4千元，比之前多了4千元的理賠金。

(工商 )