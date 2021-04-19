證交所與寬量國際、群益金鼎證券共同舉辦「Taiwan CEO Week on Air」線上引資活動。證交所副總陳麗卿開場致詞指出，近期上市櫃公司逐漸開始認同台灣永續（ESG）核心價值，投注更多人力與資源在落實相關措施，使得台股得以在道瓊及富時新興市場永續指數權重穩居第一。另台灣在ESG的推動成果，也備受亞洲公司治理協會等國際組織肯定。

「Taiwan CEO Week on Air」線上引資活動，於4月16日圓滿完成，共有50家上市櫃及興櫃公司，與來自亞太、美國、歐洲等地之超過250位機構投資人，共同參與約1,500場次會談，證交所與寬量國際並於4月14日舉辦一場，以「ESG領域的台灣領導者」為題的線上專題座談。

與談人包括穩懋總管理處總經理陳舜平、葡萄王集團永續發展事務總監曾德楷、安聯投信台灣區投資長張惟閔，與證交所公司治理部經理黃玻莉。與談人一致同意，國際資金對ESG意識抬頭，相關投資議題已蔚為主流。

證交所除向機構投資人分享過去一年以來，金管會發佈「公司治理3.0-永續發展藍圖」和「資本市場藍圖」，皆顯示台灣對ESG議題的重視，並承諾將持續推動ESG資訊揭露、機構投資人盡職守則簽署等措施，強化市場透明度與可信度，引領更多投資人參與我國資本市場。

此次引資規模更勝以往，無論是上市公司家數、機構投資人參與人數或是會談場次，均為證交所辦理線上引資活動以來之最。證交所表示，藉由線上形式，可擴大活動規模，無論是權值型、或是成長型之公司均有機會參與，直接與國際機構投資人交流，提高國際能見度。

接下來，證交所將持續安排引資活動，運用多元形式向國內外投資人介紹台灣優質上市公司，藉由發掘資本市場的隱形冠軍，期能吸引更多資金投入台股，增進經濟成長的動能。

(工商 )