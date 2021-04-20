Fitbit 首款具備壓力感測與全彩色螢幕時尚智慧手環Fitbit Luxe正式在台推出。（Fitbit 提供／黃慧雯台北傳真）

Fitbit今（20）天宣佈推出全新時尚智慧手環Fitbit Luxe，協助用戶全面掌握及管理健康狀況。消費者購買 Luxe 將獲得 Fitbit Premium 6 個月免費試用，讓用戶獲得更深入的數據分析。Luxe智慧手環配備彩色觸控式錶面，與知名珠寶設計品牌 gorjana 聯名時尚奢華手環也將隨後登場。新品將於 6 月起正式在全球上市。

Fitbit 共同創辦人兼行政總裁 James Park 表示：「過去一年，為了預防新冠病毒的潛在症狀，以及管理現況下持續面對的壓力與憂慮，我們對健康的想法與態度也產生了變化。雖然目前疫情已逐漸看見曙光，妥善管理個人身心健康仍是前所未有地重要。正因如此，我們加倍努力設計出創新的工具及分享洞察見解，支援全球用戶們保持身心健康，積極保持運動習慣。」James Park進一步分享：「Luxe 展現品牌重大的技術進步，輕巧精緻的手環結合多項進階功能於一身，其中部分功能以往僅在智慧手錶產品上提供，現在全球更多的用戶也能享用這些便捷的工具。」

Luxe 為 Fitbit 首款加入創新壓力管理工具的智慧手環，協助用戶面對生活中的各種挑戰。在疫情擴散前，全球超過三分一的民眾表示曾經歷嚴重憂慮或壓力；疫情爆發後，相關數字更有所攀升，近半受訪者表示感受到壓力所引致的身體或精神影響。Luxe 與配備心率追蹤功能的現有 Fitbit 產品同樣提供 Fitbit 壓力管理分數，根據用戶的活動量﹑睡眠及心率來評估每天身體面對壓力的反應。

Luxe 用戶更可用Fitbit多元健康功能以實現全方位健康生活。Fitbit App能追蹤健康狀況變化，並協助用戶更有效了解自己的健康趨勢。此外，Premium設有每月健康趨勢及個人健康指數變動範圍追蹤功能，當任何一項指標超出平常的個人變動範圍時，便會提示。

在睡覺期間佩戴Luxe 更能準確了解及管理睡眠。睡眠分數協助用戶進一步了解特定區段內的睡眠品質，就寢提醒功能協助養成穩定的睡眠習慣。 Premium 會員更可參閱更深入的睡眠分析數據，未來將進一步擴展更多功能與工具，根據個別用戶的睡眠習慣，提供更加個人化的健康指南。

額外的健康管理工具還包括飲食、水份、體重紀錄，以及生理期健康追蹤功能，讓用戶可一站式地輕鬆查看特定時段內的健康趨勢變化。Premium 會員更可獲得超過 60 款全新營養指南，包括由 Fitbit、《Eating Well》雜誌精心創作的健康食譜。Fitbit App 又新增血糖追蹤功能，讓糖尿病患者追蹤一天內的血糖值變化，並配合其他健康指標作出回應，更有效管理全面的身心健康。

身體活動是整體健康的重要關鍵，但在新冠肺炎疫情肆虐之下，大部分的人們不得不調整原本的運動與生活模式。Fitbit 智慧手環 Luxe，提供多元方式陪伴用戶維持運動習慣。具備24 小時心率監控功能、即時測量心跳、計算熱量燃燒。更可隨選 20 種以上的運動模式，包含高爾夫球，皮拉提斯，飛輪，網球等模式。喜愛戶外慢跑、騎自行車或健行的朋友，可以將手錶連結手機的 GPS 功能，即時顯示所在位置與距離。Premium 會員享有超過 200 個由合格健身教練指導的運動影片和人氣網紅健身頻道例如 Aaptiv、barre3、Daily Burn、obé 和 POPSUGAR。

活動區間分鐘數功能提供客製化個人標準，供用戶評估目前的心率區間及運動量，是否適合增加運動強度或適度緩和。此功能可以記錄日常生活的一般及高強度運動，協助用戶達到每週 150 分鐘運動區間分鐘數藉以維持自身健康。還有更多鼓勵您起身活動的功能例如久坐提醒。Premium 會員還可以參加內建遊戲活動，解鎖特殊挑戰，在達成運動目標的路上增添更多樂趣。

除了上述健康、健身相關功能，Luxe 更提供各式生活便利功能，例如鬧鐘、碼表、計時器等，電池續航力達五天；與手機連結則有來電、訊息提醒，也可設定就寢、勿擾、專心時間等情境。Luxe 同時和 Android、iOS 系統高度相容，並支援 Google Fast Pair 快速配對藍牙裝置，符合高速行動網路需求。

Fitbit Luxe具備鮮麗色彩 Fitbit 彩色界面，更應用創新的金屬射出成形工法取代傳統加工，呈現不銹鋼冷冽的金屬光澤又帶有一絲手工珠寶的柔美溫潤效果，保留珠寶的精緻質感，打造出更好的配戴體驗。Fitbit也聯手珠寶精品 gorjana 推出 Fitbit Luxe 聯名款，穿戴裝置化身為沐浴在金色柔光中的 gorjana 經典手環 Parker Link Bracelet，並搭配舒適且具防水功能的牡丹花手鍊替換錶帶，讓用戶隨心變換搭配。

Fitbit攜手珠寶精品gorjana推出Luxe聯名錶款，售價為新台幣$6,990元。品牌經典時尚手環，讓用戶隨心變換搭配。（Fitbit 提供／黃慧雯台北傳真）

Fitbit Luxe突破傳統設計，結合現代金工技術，打造更好的配戴體驗，且不失珠寶的精緻質感。（Fitbit 提供／黃慧雯台北傳真）

Fitbit Luxe 預計於六月在全球同步上架，具有黑色、月光白與蘭花紫三種顏色可供選擇，搭配矽膠錶帶並附有快速卸除錶帶的按扣。在台售價為新台幣 4,490元，含價值新台幣 900 元的六個月 Premium 會員試用。試用期後可以每月新台幣 150 元或每年新台幣 1,490 元的價格。gorjana 聯名款售價為新台幣 6,990元，預計六月到貨。

(科技)