9家金控及17家銀行發放現金股利比率「過關」。銀行局副局長林志吉20日透露，目前約6成金融機構已申報今年的股利政策，除了二家銀行發放極高比率的現金股利，讓銀行局有額外「了解」原因，之後仍是尊重這些金控與銀行的規劃。

目前仍有6家金控、19家銀行尚未申報股利政策，但也可能有銀行是不發股利，所以不用申報；初步看來，只要發放現金股利之後，相關資本適足率仍高於法定要求，要發放較高比率現金股利者，資本適足率要高於同業平均，則銀行局基本上尊重這些金控或銀行的股利政策，到目前為止，沒有攔阻任何一家依其規劃發放現金股利。

在壽險業方面，到20日為止，仍是只有二家壽險公司申請發放現金股利，即保誠人壽與中國人壽，中壽已被核准，且已公告要發放0.4元現金股利及0.4元的股票股利，現金股利部分共發放近18.93億元；保誠人壽部分則仍要補件。

銀行局在去年12月24日就已先發出新聞稿，定調本國銀行若在2021年規劃2020年盈餘分派時，在依法提列30％的法定盈餘公積後，應考量疫情高度不確定性及其對整體經濟發展、獲利能力、資產品質及資本適足性所帶來的影響，及4月底要完成的公版壓力情境測試結果，在維持資本充實、財務結構健全及可妥適運用資本以支應經濟發展下，審慎衡酌盈餘分派方式。

也就是說，國銀2020年獲利在扣掉30％法定盈餘公積後，若要發放現金股利，要能確保發放後，資本適足率都相對高於法定要求及同業平均數，財務結構相對強勁，且要對可能發生的市場波動預備資本。

林志吉透露，今年17家已報告股利政策的銀行中，有二家發放極高比率的現金股利，即提列完30％法定盈餘公積後，幾乎拿來發現金股利，銀行局有了解一下原因，且確定這二家發現金股利後，資本適足率的三項指標都高於法定要求，且一家都高於同業平均，另一家則有一項指標略低，但銀行局仍是尊重銀行的決定。

(工商 )