號稱「史上最大銀行詐貸案」的潤寅案，一審重判潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫婦徒刑26年、28年，案經上訴，高院認為夫婦倆涉犯重罪，有逃亡之虞，裁定自5月2日起裁押2個月。

檢方指控，楊文虎夫婦從2012年起到2019年，透過業務經理聯繫上市及上櫃公司出面向銀行貸款，再由會計作帳，假藉出售紡織用紗名義，製作不實交易發票、提貨單據等向銀行申貸。

楊文虎夫婦利用潤寅集團旗下4家公司，以不實買賣合約、統一發票等文件向星展、玉山12家銀行，申辦國內外應收帳款融資及外銷放款銀行貸款共470億964萬2849元。其中雖經楊文虎夫婦陸續償還，但仍有43億4300萬9752元未還。

2019年6月楊文虎夫婦逃亡美國，造成銀行鉅額呆帳，美國逮捕夫婦2人，先後將楊、王遣返回台受審，羈押至今。台北地院去年底審結，依《銀行法》等罪將王女判刑28年，併科罰金6.5億；楊判刑26年，併科罰金6億。

案經上訴，高院2月2日裁定羈押2人，由於羈押期限將屆滿，日前開庭審理延押程序，合議庭認為2人案發前曾逃亡赴美，且一審遭重判，有逃亡之虞，考量2人犯行造成多家銀行鉅額損害，嚴重破壞金融秩序，有羈押必要，裁定自5月2日起裁押2月。

(中時 )