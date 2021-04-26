聯發科(2454)將在本周三舉辦法人說明會，市場聚焦第一季財報以及第二季營運展望，3家外資率先對聯發科出具最新研究報告，在法說前大讚聯發科營運續旺，其中亞系外資更一舉將目標價提升到1500元，為目前外資圈最高目標價。

亞系外資表示，儘管晶圓代工持續緊張，但聯發科第一季營收依舊衝上歷史新高，預估其第一季毛利率為44%，且因代工的平均售價上漲的影響，但聯發科能夠將其轉嫁給客戶，故預計聯發科第二季營收、毛利率持續強勁、維持成長態勢，單季營收營收季增上看12%，高於市場普遍預期的5~7%，主要是來自5G在內的多個終端應用持續強勁需求，包括智慧手機、居家辦公、ASIC(客製化晶片)和遊戲機，且由於現階段產業狀況，聯發科在SoC上將握有更高的議價能力，因此，預計第二季度的毛利率將繼續提高至45%，維持聯發科買進評等、目標價由1200元調升到1500元，也調升2021年、2022年每股收益25%、15%，分別為49.79元以及56.37元。

日系外資表示，2月因為三星德州奧斯汀廠受到大雪襲擊，衝擊到高通RF供應，高通有高達70%的RF是由三星的奧斯汀晶圓廠製造，且該晶圓廠事件衝擊恐延續到5月，預計高通的5G產能將損失10%，主要是針對蘋果和Android產品的，也減弱了高通的產能，據悉，高通也試圖從台積電(2330)尋求彌補，目前注意到，高通的S7325是由台積電製成的首款6奈米晶片，已經供貨給大陸客戶，但供給遠遠低於需求，故將有利於聯發科，將聯發科2021年5G SOC出貨量預測由1.5億套提升到1.7億套，將聯發科目標價由900元調升到1150元，維持中立評等。

日系外資表示，預估聯發科5G SOC的價格2021年將下降5%，相較先前預估的下降15%有撐，主要是因為高通供貨不足以及半導體產能緊張所致，另外，聯發科4G SOC價格也可望再提高5~10%，有鑒於此，同步調升聯發科2021年、2022年EPS，分別為30%、28%。

美系外資表示，儘管聯發科第一季基期已高，但聯發科正在提升其智慧手機和WiFi晶片價格，因此，認為聯發科可能在第二季度營收將實現8~13%的季度增長，這意味著全年收入年增長40%，價格上漲將超過晶圓代工成本的增長。

美系外資表示，大陸5G滲透率持續提高，聯發科堅決採5G SoC模式，考慮到當前的短缺，大陸5G智能手機的普及率在3月已經上升至78％、上漲7個百分點，這意味著智能手機需求保持健康，大陸智慧手機的銷售量與銷售量分析也表明渠道庫存健康。據悉，聯發科天璣2000將在第四季進軍旗艦市場，採用台積電5奈米、甚至是4奈米製程，目前不確定該該晶片是否會整合本身的mmWave調製解調器，但晶片性能可能接近高通最新的Snapdragon 888 5G SoC，目標價格預估落在80美元左右，根據供應鏈檢查顯示，OPPO已確認使用該晶片於旗艦機型FIND，而小米、Vivo仍在確認中，故維持聯發科加碼評等、目標價1130調升到1230元。

(時報資訊)