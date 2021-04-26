鴻海集團旗下富士康工業互聯網位於中國河南周口廠，於24日舉行第一期廠區開工啟動儀式。該廠總投資金額約為人民幣15億元（以下同），總占地面積約為16.4萬坪，分兩期開發運營，第二期廠區奠基儀式亦將緊接著於4月28日舉行，初步估計廠區工程全數完成後，年產值預計可超過31億元。

工業富聯副總經理熊毅表示，周口巿交通位置適中、人力資源雄厚，常駐人口近1,100萬，未來廠區引進50餘條高速智慧製造生產線，提供穩定量能服務，定位為智慧製造基地，主要研發生產穿戴、手機、平板等行動終端及PC產品結構件。該廠為近期工業富聯協助客戶積極拓展國內、國際智慧終端機設備市場的最新生產基地，也為未來的成長增添動能。

2020年工業富聯全年營收4317.86億元，年增5.65％。除了繼續紮根高階精密製造外，工業富聯董事長李軍旗也曾在2020年業績說明會明確指出已將新能源車列入公司重要戰略方向，以高階精密製造技術、燈塔工廠模式，進軍核心關鍵組件，以物聯網和車載系統切入車聯網，開拓新能源車領域。

(工商 )