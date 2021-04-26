廣達資深副總經理楊麒令表示，零組件缺貨對廣達伺服器出貨的影響「還好」，加上客戶需求比年初更為強勁，又有英特爾伺服器Ice Lake新平台帶動，廣達繼創下史上最佳第一季伺服器出貨紀錄，第二季伺服器表現也可望季增雙位數，全年有機會超越預期，另外，林口新廠第二季已經開始啟用，預期將廣達第二季伺服器產能將因此增加20％。

楊麒令26日出席英特爾在台灣舉辦第三代Xeon「Ice Lake」可擴充處理器平台發表會，他在會中指出，為了因應不同的工作負載Workloads，不論是5G、邊緣運算、雲端運算的網路功能與網路功能虛擬化都越來越重要，廣達除了與英特爾同步大量投資在網路軟體平台，也持續擴大生態系、拉攏更多應用程式開發業者，讓廣達更能以基礎架構解決方案提供者的角色，專注於整合及優化，提供客戶可信賴、可擴充且更有彈性的解決方案。

(工商 )