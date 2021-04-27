在2021年中國（天津）高成長企業26日發佈會上，長城戰略諮詢發佈新一期中國獨角獸企業榜單，2020年中國獨角獸企業251家，總估值首次超過兆元美元，截至2021年3月31日，又新晉23家獨角獸企業。

據澎湃新聞報導，新一期中國獨角獸企業榜單經由企業自主申報、公開資料搜集、長城戰略諮詢數據庫篩選、第三方廠商機構數據、投資機構及園區推薦等方式匯總備選企業資料，結合重點企業走訪調研，審核並篩選後形成。

而調查之後2020年大陸共有251家獨角獸企業，總估值1兆553.6億美元，其中有12家超級獨角獸總估值5556億美元。觀察251家獨角獸企業分佈在29個城市，其中京津冀、長三角、珠三角、成渝地區集聚全大陸約9成獨角獸企業，區域集聚效應顯著。

從獨角獸企業分佈來看，「北上杭深」緊跟數位化與消費互聯網大潮，在人工智慧、智慧物流、數位醫療等賽道湧現出眾多獨角獸，並依託主賽道分割出數位文娛、新零售、網紅爆品等眾多新賽道。

(旺報 )