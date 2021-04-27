中信金(2891)旗下中信銀行宣布「開放銀行第二階段業務」上線，即日起中國信託銀行客戶透過「集保e存摺」APP，就可跨平台查詢個人帳務資訊，中信銀行Home Bank APP亦首創「開放金融授權管理」功能，可隨時管理個人資料授權狀態，提供客戶更安全、更便利的金融服務。

「開放銀行第二階段業務」著重將資料自主權回歸消費者，讓消費者在習慣場景中，查閱與往來銀行之自身金融資料。中信銀行表示，隨著產業與消費者旅程邊界逐漸模糊，金融服務將不再侷限於銀行通路，而是轉往消費者的習慣場景中，透過與第三方服務業者(Third-party service provider, TSP)合作，銀行得以擴大服務範圍，將金融服務推展到合作業者的場景中，以觸及更大用戶市場。

隨著開放銀行服務的發展，銀行業未來在客戶的授權下，將允許更多TSP業者取用個人的銀行資訊，因此客戶個人資料的保護與管理更加重要。中信銀行建議，善用中信銀行Home Bank APP「開放金融授權管理」功能，隨時查詢及管理自身資料授權狀態，從Home Bank APP主選單點選「個人設定」，就可找到「開放金融授權管理」功能，進入「業者列表」將呈現客戶授權狀態，點選「業者詳情」即可查看相關合作資訊。

「集保e存摺」APP原本僅提供證券投資相關資訊查詢，投資人若想同步確認不同銀行之帳務資訊，需分別登入各銀行網路銀行，無法於統一平台完成。即日起，「集保e存摺」APP串聯中信銀行Home Bank APP，投資人只要完成身分確認與認證授權，即可在「集保e存摺」APP中，跨平台查詢中國信託綜合證券所連結的中信銀行之台外幣交割帳戶餘額及明細，解決投資人時常需在「集保e存摺」APP及不同銀行APP間跳轉的痛點，可以隨時確認交割帳戶的相關資訊。

(時報資訊)