櫃檯買賣中心持續推動綠色債券發行與上櫃掛牌，截至110年4月27日止，國內綠色債券流通在外共計50檔，發行餘額達新台幣1533.67億元，隨著國內外企業逐漸重視氣候變遷議題及責任投資理念的升溫，櫃買中心預期，110年發行量成長動能將持續充沛。

據櫃買中心統計，截至110年4月27日止，國內綠色債券流通在外共計50檔，發行餘額達新台幣1533.67億元，且今年度目前已累計發行2檔新台幣31億元(包括法國巴黎銀行台北分行於4月16日發行新台幣10億元及聯華電子公司於4月22日發行新台幣22億元)，另元大商業銀行已於4月7日取得資格認可，預計4月29日發行新台幣5億元，而東方匯理銀行台北分行及崑鼎公司亦分別於3月18日及4月13日取得綠色債券資格認可，皆規畫5月底前發行及上櫃。

櫃買中心表示，隨著國內外企業逐漸重視氣候變遷議題及責任投資理念的升溫下，預期未來本國銀行、外國銀行在台分行及國內外生產事業等將持續參與發行綠色債券，預期110年發行量成長動能將持續充沛。

(時報資訊)