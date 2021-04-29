櫃買中心29日表示，為促進我國永續金融的發展及擴大我國永續發展債券商品範圍，並配合主管機關推動「公司治理3.0-永續發展藍圖」、「綠色金融行動方案2.0」及「資本市場藍圖2021-2023」，參考國際資本市場協會（ICMA）之社會責任債券原則（Social Bond Principles），推出社會責任債券櫃檯買賣制度，並將綠色債券及可持續發展債券櫃檯買賣制度，合併整合為永續發展債券櫃檯買賣制度，以建立永續發展債券制度專板，並於今（29）日公告永續發展債券作業要點並實施。

櫃買中心表示，本次推動之社會責任債券櫃檯買賣制度，在資格認可申請方式、認證機制、資訊揭露及相關管理作業等均與國際市場接軌，另對照現行綠色債券及可持續發展債券，僅資金用途規範方面不同，社會責任債券所募集之資金須全數用於社會效益投資計畫。發行人發行社會責任債券，應於發行前訂定投資計畫書並經外部機構評估或認證，再向櫃買中心申請社會責任債券資格認可及櫃檯買賣，債券發行後，每年應定期公告資金運用情形及其外部評估意見或認證報告。

櫃買中心說明，鑑於國際主要證券交易所如斯德哥爾摩交易所、倫敦交易所、盧森堡交易所、泛歐交易所、韓國交易所、香港交易所及新加坡交易等，皆紛紛建立永續發展債券（Sustainable Bond）、ESG債券或社會責任投資（SRI）債券等專板，為與國際市場持續接軌並提升國際能見度，櫃買中心參考國際發展趨勢，將綠色債券等各項作業要點整合建立永續發展債券制度專板，主要是為建構具整合性、周延性及可擴充性之單一資格認可規章架構與統一的市場管理模式，以利國內外發行人法令遵循，並健全我國永續發展債券市場的發展。

櫃買中心指出，配合永續發展債券制度專板的推出，為提供市場更完整的資訊內容，亦同步進行官網永續發展債券市場資訊專區改版，以提供市場參與者更充分及完整之永續發展債券中英文資訊，內容除包括我國永續發展債券發展歷程、債券簡介、債券發行資料（如發行條件、投資計畫書與外部評估意見）、發行概況、發行及投資優勢、最新消息及最近上櫃債券等相關訊息外，並揭示櫃買中心及國際合作夥伴對永續發展債券的相關專題研究或分析報告供市場參考，以利市場參與者了解與取得相關資訊，並吸引更多參與者加入我國永續發展債券市場。

我國永續發展債券已突破2,000億元，共有56檔、新台幣2,032億元，在永續發展債券制度專板上線後，企業可透過更多元的永續發展債券商品落實企業社會責任及永續發展目標，預期在ESG議題日益備受市場關注及投資人需求的升溫下，國內永續發展債券市場成長可期。有關櫃買中心公告實施永續發展債券作業要點之制度內容及相關規章之申請書件，可查詢櫃買中心網站（www.tpex.org.tw）之「永續發展債券」資訊專區。

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