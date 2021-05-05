華固建設（2548）今（5）日召開董事會，通過2021年第一季財報，EPS達0.69元；董事會並授權董事長，在單一買家購置「華固智富中心」、「華固創富中心」或「華固國家置地」等商辦大樓，其中部份樓層及車位時，由董事長全權處理。

華固今天召開董事會，決議授權董事長於銷售「華固智富中心」、「華固創富中心」或「華固國家置地」各案部份樓層及車位予單一對象之交易總金額，不超過35億元時，全權處理相關事宜。

華固建設總經理洪嘉昇表示，上述三筆商辦大樓，都有潛在買家，正在洽談，因此授權董事長在一定額度內全權處理交易事宜。

另外今天華固提報董事會110年度第1季財務報告，單季營收達11.5億元，營業毛利3.34億元，營業利益2.15億元，稅前淨利2.23億元，本期淨利1.92億元，歸屬於母公司業主淨利達1.92億元，每股稅後盈餘為0.69元。

(工商 )