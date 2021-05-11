全球最大足球鞋製造廠志強-KY（6768）11日公布今年第一季合併營收37.07億元，季增9.9％、年減5.5％，但因營業毛利率22.2％，優於去年同期18.1％，加上營業淨利率10.2％，高於去年同期的5.6％，本期淨利2.92億元、年增143.3％，EPS1.67元，高於去年同期的0.69元。

相較於2020年因受疫情影響，全年EPS2.35元，志強-KY在非產業旺季的今年第一季，繳出EPS1.67元，顯示公司營運已回到疫情前的業績水準。

志強-KY自2016年第一次使用「大底直接射出技術」（DI）製成Nike Bravata足球鞋至今，2021年3月DI技術的總生產量已達1,000萬雙，證明此技術已臻於完善。

志強-KY說，製鞋產業自動化，已蔚為發展趨勢，公司致力於材料開發應用，及製造生產技術精進等項目，積極推動Mechanical Engineer （ME）及生產即時化系統導入，提升生產效率，亦降低人力需求。

另公司透過Real Time System的大數據分析提高生產穩定性，並致力於推動建置自動化設備，包括自動印刷、自動裁斷機、雷射切割機及電腦針車等，並透過發展全球獨家的熱塑性聚氨酯（TPU）大底直接射出技術（DI），以提高製鞋成品品質，及節省製程流程及所需人力。

(工商 )