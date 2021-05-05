櫃買中心5日表示，興櫃公司應申報109年財報家數為260家，均已完成公告申報作業。統計該260家興櫃公司109年整體營收4,583億元，年增51億元（年增幅1.12％），整體獲利約242億元，年增151億元（年增幅163.87％）；尤以半導體業營收年增182億元（年增幅26.64％），獲利年增112億元（年增幅3,076.21％），表現出色。

109年每股盈餘（EPS），有7家興櫃公司賺超過一個股本（EPS超過10元），分別為：圓點奈米（EPS達32.58元）、敏成（16.46元）、眾智（14.93元）、綠界科技（14.11元）、瑞鼎（13.12元）、洋基工程（11.37元）、八方雲集（10.55元）。

另EPS介於5元到10元有24家公司；2元到5元有48家公司；合計79家公司EPS達2元以上，占全部興櫃公司30.38％。此外，興櫃公司109年獲利公司有169家，占整體興櫃公司65％，顯示興櫃市場有許多基本面穩健之公司值得投資人關注。

櫃買中心表示，為服務投資大眾，櫃買網站提供興櫃公司EPS排名資訊，歡迎投資人於櫃買中心網站（www.tpex.org.tw/上櫃興櫃公司/上櫃興櫃公司資訊/上櫃興櫃公司財務排名/興櫃公司EPS排名）查詢利用。另可至公開資訊觀測站之「財務報表」專區查閱，或至「基本資料」專區查看財務報告電子書，並善用「財務比較E點通」（http://mopsfin.twse.com.tw/）專區，以協助解讀並比較財務資料，作為投資決策參考。

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