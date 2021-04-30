國軍「漢光37號演習」複合式兵棋推演已於今天執行完畢。國防部表示，漢光電腦兵棋推演運用「聯合戰區層級模擬系統(JTLS)」，輸入攻、防兩軍戰力參數與作戰指令，誘導防衛軍實施仿真敵情之兵棋對抗操演，主要目的在磨練指揮官決策指導、臨機應處能力與參謀計畫作為，沒有勝負輸贏之分。

國防部指出，去年起因受「新冠肺炎」疫情影響，改採「複合式兵棋推演」模式，依敵情威脅及作戰進程實施防衛作戰重大戰備議題圖上兵推，再將所獲結論輸入電腦兵棋系統進行交戰。今年更將演習時間延長至8天7夜，並將戰備整備、全民防衛、城鎮作戰及縱深守備等均納入想定狀況，俾能以充分的時間，務實研討相關計畫作為，擴大操演成效。

國防部進一步指出，本次「複合式兵棋推演」所獲共識與結論，諸如全民總力、軍事動員、戰力保存、整體防空、資電作戰等，均將納入7月份「實兵演習」重要驗證課目，並據以修訂「固安作戰計畫」，實質提升國軍整體防衛作戰戰力。

此外，中共解放軍4架次軍機今天進入我西南航空識別區，其中1架運-8反潛機更飛往東南海域，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離，並以防空飛彈追監。

(中時 )