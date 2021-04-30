看軍方送達立法院的預算解凍報告，樂趣無窮，為了希望被凍結的預算得以解凍，身段放很低，報告內容只差沒有「求爺爺，告奶奶」，語氣都很恭謹，多半坦言缺失，或承認自己又老又醜，目的是希望立委看了報告，能高檯貴手。

舉幾個例子，如為求「海洋偵監能量提升案」被凍結的預算放行，海軍坦言，「現有雷達站均超過20年，裝備可靠度及妥善率有逐漸降低的趨勢，加上近年面臨新型電子干擾技術挑戰，海上目標監偵任務識別難度倍增，且各雷達站各自運作」。這些話平常是聽不到的。

中共軍艦天天巡弋海峽中線以西，常在台海周遭海域操演，國軍一貫口徑，都說全程監控。軍方當然能全程掌握，這是最基本的，只是看了解凍報告才知，海上目標監偵任務很辛苦，因為雷達老了，新造的共艦電子干擾技術進步了，導致識別難度倍增。如果不是求預算解凍，海軍是不會公開寫這種報告，大吐苦水，談「全程監控」背後的辛酸。

陸軍送達立法院的預算解凍報告書，坦言陸軍23個聯兵營，自去年6月全面編成後，現無人飛行載具（UAV）組「有編無裝」。軍中最常說「打、裝、編、訓」，打什麼仗，要什麼裝備，再來編部隊，現在是裝備沒有，部隊卻先編好了。再者，聯兵旅用的無人機，又不是要飛幾千里的大型無人機，只是用來偵蒐幾10公里範圍的小型無人機，中科院竟然搞不定，陸軍還得外購，問題究竟出在那，實在令人不解。

正因為解凍預算報告是有求於人，言詞剴切，要說些自己的不好，所以才好看，甚至比國防預算書還好看，可以當床頭書讀；只要把近幾年的三軍解凍預算報告，包括立委提案凍結的理由，好好看一遍，國軍所有的疑難雜症，就大致能掌握。

當然，機密的解凍報告看不到，例如潛艦。不要說媒體，恐怕立委監督國造潛艦也有力有未待處。有立委要潛艦相關資料，馬上就被民進黨網軍惡意攻擊，說要這些機密資料是要拿給中共？用這種麥卡錫式的指控，恫嚇民選的立法委員。國家有法律，真做這種事，就是移送法辦，絕不寬恕，沒有足夠証據的指控，就是在搞麥卡錫主義。

為了讓立委同意解凍給錢，解凍報告有時會刻意把自己說的差一些，所以非得須要這筆預算才能改善；有時則會透露些重要資訊，如陸軍在1份報告說，龍山、崑崙及泰山3個營區的地下指揮所，平時執行作戰指揮任務，戰時亦為層峰備援進駐之指揮中心。既是總統戰時備援的3大地下指揮所，話都說到這個地步，就是希望預算能解凍過關。