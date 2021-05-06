由於華航機師與諾富特旅館造成新冠肺炎群聚，以及可能導致社區感染，3天前相關疫情經中央流行疫情指揮中心公布後，蔡總統也轉發防疫相關訊息，同時表示「團結落實防疫是第一要務，請大家互相支持、打氣。」

但接下來出現的狀況卻是幾位地方政府的首長開始「炮打中央」，認為中央防疫指揮中心輕忽疫情，並存在疏失；但中央也不甘示弱，指出地方政府也有責任。因為新冠肺炎的防疫非同小可，萬一真的爆發社區感染（防疫指揮官日前表示現在是社區感染的邊緣，但有專家認為台灣已進入社區感染階段），就是非常嚴重的問題了。

簡單說，中央與地方政府是應該要團結抗疫的時候了，但前提是要有溝通平台。中央與地方政府已沒有時間「隔空喊話」，必須盡早坐下來溝通整合。筆者建議中央應盡速召開跨中央與地方政府的防疫會議，以補防疫缺口；特別是，未被發現的確診者動態性或活動性很高，必須爭取時間。更重要的理由有二。

第一，地方政府站在防疫最前線：由於縣市政府屬於政策執行機關，需要政策形成機關即中央政府的協調、整合，甚至進一步制訂「超前部署」的防疫政策。特別因為這次疫情可能遍及雙北與桃園，存在跨域或跨3個市政府的議題。若行政院不出面協調，可能出現各自為政的情況。特別當諾富特旅館成為防疫破口，卻是三不管地帶。原因之一是防疫旅館的定義或權責不清，需要進一步協調或釐清，如此才能形成整體的防疫戰力。

第二，中央政府資訊與資源最豐富：不論從防疫資訊或資源，包括人力與預算，中央政府擁有的遠比地方政府多，因此責任也最大。例如中央防疫指揮中心是防疫資訊匯整的單位，同時擁有跨部會整合與動用資源的能力；而且中央又有比地方政府更為龐大的預算額度。但為讓防疫資源能夠劍及履及，必須透過整合會議或溝通平台，才能在最短時間堵住防疫破口。否則一旦社區感染進一步擴散，可能造成難以收拾的後果，屆時再來追究責任也無濟於事。

關於跨政府整合防疫會議，在防疫層級沒有提升之前，當然由行政院長召開最為適當，而且可以啟動現在的防救災體系，又有災害防救辦公室幕僚群參與，可以在短時間內匯集龐大的防疫資源，集思廣益做成最適當的防疫政策，同時有效執行。畢竟行政院長是國家最高行政首長，也唯有行政院長擁有這樣的職權與能量，可以統合各部會資源，並協調地方分工。

成立跨中央與地方的溝通平台最重要的目的是爭取時效，統合資源，並使防疫步調一致。在邁入社區防疫的緊急時刻，行政院宜立即召開跨政府會議，避免中央和地方繼續口水戰。

（作者為國立成功大學政治系教授）