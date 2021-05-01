民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑涉案，訊後遭聲押，下周一將被開除黨籍，卻又被掀出，他曾在2018年5月14日入伍服替代役，卻擅離職役，北市兵役局表示，趙介佑已遭移送法辦。

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據了解，趙介佑是2018年5月14日入伍，是替代役第190梯，但因出勤不正常，仍還剩下8丶9個月役期，未來趙介佑若遭被判刑3年以上，就不需要服剩下役期，判3年以下，服完刑之後，就要再繼續服完替代役。

趙介佑在2018年入伍後多次逃兵，還在隔年4月涉嫌暴力討債、擄人勒贖等案件，去年2月依組織犯罪條例被判刑2年4月。

對此，國民黨台北市議員羅智強辦公室法案主任楊植斗，在臉書發文指出，趙介佑目前仍是役男身分，依法應服役1年卻三天兩頭逃役，現在還有8個多月的役期沒當完，「民進黨內人才濟濟，有要拿掃把開戰的，有裝病閃尿逃兵役的，現在連當替代役都可以直接烙跑」。

(中時 )