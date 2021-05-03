台股今重挫逾300點，外資今在台股賣超81億元，台北外匯經紀公司新台幣匯價收盤連3貶，以27.979元收盤，貶值2.9分，成交量為9.16億美元。進入繳稅季，5月第一個交易日台北股匯雙殺！

受到上周五美股賣壓出籠影響，今(3)日台股「電」力中斷，指數收在最低點17222.35點，大跌344.31點，跌幅1.96%，三大類股中以電子指數大跌2.81%跌幅最深，惟金融指數力守紅盤，小漲0.27%，非金電指數則下跌0.78%。今日各類股僅有運輸、紡織、玻璃、金融類股抗震收漲，其中又以運輸類股在航運股的帶動下，表現最為強勢，逆勢大漲4.66%，人氣股陽明(2609)漲停，長榮(2603)、萬海(2615)等也分別大漲9.62%、7.18%。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，基於全球經濟回升將活絡各國貿易活動，體質健全且具高出口競爭力的台灣產業獲利能力，將透過時機優勢再創高峰，即使遇到今天的下跌，目前台股均線多頭格局不變，預期今年台股全年企業獲利仍具雙位數的成長動能，並於上半年達到高峰，若以企業獲利衡量台股上漲空間，台股今年上攻動能仍將持續。

今天台北股匯雙殺，外資轉買為賣。但從技術面的量價關係來看，加權指數不論周線、月線同步連六紅，量能在上周甚至一度衝上6000億元，就價量齊揚的角度分析，葉獻文認為後市再創高點的可能性高，近期的高檔震盪可視為良性回檔！

(時報資訊)