行政院公布第三天然氣接受站再外推方案，民進黨副祕書長林飛帆今晚表示，公投不是最終目的，而是尋找解方的手段，這個三接再外推的方案，就是我們共同竭盡努力，找到最能兼顧藻礁保育丶供電穩定丶減煤期程的方案。他拜託大家，一起支持這個新方案。

林飛帆表示，這段時間，很多曾經連署藻礁公投的朋友，特別是年輕朋友，紛紛跟他表達對於藻礁公投儼然成為政治對抗工具的憂慮。他們最初連署的目的，是希望透過連署，讓社會和政府關注藻礁保育的問題，並期待政府提出更好的、解決疑慮的做法。

他說，這些連署的朋友，他們其實並不只關注藻礁保育，同樣的，他們也非常在意能源轉型「非核、減煤、增氣、展綠」如何能夠達成。很多人也認為，只要能夠找到更大程度化解疑慮，同時又能讓能源轉型減煤及供電影響最小的方案，都應該可以考慮。「他們並非所謂的鐵板一塊」。

從今年二月初，藻礁公投連署開始受到關注，林飛帆表示，執政團隊與許多團體，都很努力的促成各種對話，希望尋求雙贏的可能；同時，不希望原先為了喚起社會關注的手段，反而因為公投成案，變成僵持不下的減煤與藻礁保育的二擇一對抗。

他說，今天行政院公布第三天然氣接受站再外推的方案，希望兼顧「藻礁保育」、「供電穩定」、「減煤期程」影響最小。新的外推方案是從已經避開潮間帶藻礁區的既有方案，再更外推455公尺，一共離岸1.2公里，更重要的是不浚挖，也不破壞海下礁體。

對於珍愛藻礁公投理由書認為大潭海岸延伸5公里都是藻礁的說法，林飛帆指出，實證研究資料也顯示並非如此，這代表新的方案應能更大程度降低大家對藻礁破壞的疑慮。

他要告訴大家，特別是當初關心藻礁，為生態環境努力，而簽下公投連署書的朋友：這幾個月，執政團隊，以及許多關心藻礁的朋友，都共同做了很多努力，尋求「能源轉型」與「保護藻礁」之間的平衡點。「這個三接再外推的方案，就是我們共同竭盡努力，找到最能兼顧藻礁保育丶供電穩定丶減煤期程的方案。

他拜託大家，一起支持這個新方案。828的公投，投下「不同意票」，也希望幾位發起的朋友，能不要被公投主文的文字綁架。公投不是最終目的，而是尋找解方的手段。期盼大家一起為能源轉型找出路。

(中時 )