第21屆宜蘭綠色博覽會「希望城堡」在今天（9日）閉幕，為期44天的綠博，湧入逾46萬人次，超過上屆的45.4萬人次，宜蘭縣長林姿妙感謝鄉親對綠博的支持，宜蘭縣下一場的旗艦活動，將是7月3日開幕的宜蘭國際童玩藝術節。

今天的閉幕由新象創作劇團演出，恰逢母親節，林姿妙及綠博團隊獻上100朵康乃馨給民眾，祝福母親節快樂，林姿妙率綠博團隊向現場遊客鞠躬，感謝大家對綠博的支持與肯定。

林姿妙表示，2021宜蘭綠色博覽會面對新冠病毒疫情後的心靈重建療癒，以「希望城堡」為主題，連結聯合國的「全球永續發展目標」，將氣候變遷減緩、生態物種與棲地保護、永續農漁業、守護海洋、再生能源、減塑行動等議題融入策展規畫。

林姿妙期許接棒的宜蘭國際童玩藝術節能在落實防疫新生活的前提下，為宜蘭縣的文化藝術傳承與夏日觀光旅遊帶來佳績。

今年綠博雖因疫情影響，減少如鄉鎮市周，母親節等免費入園措施，但仍累積超過46萬人次到訪，人氣口碑俱佳。

(中時 )