大陸國家網信辦今（8日）宣布部署開展2021年「清朗」系列專項行動。將重點對歪曲黨史國史軍史、網路暴力、流量造假、未成年人網路環境等多方面進行整治，嚴厲打擊炒作劣跡藝人行為。規範明星及其背後機構、官方粉絲團的網路行為。

專項行動主要包括，整治網上歷史虛無主義；整治春節期間的網路環境；治理算法濫用行為；打擊網路水軍、流量造假、黑公關；整治未成年人網路環境；整治PUSH彈窗新聞訊息突出問題；規範網站帳號運營；整治網路文娛及熱點排行亂象等8方面內容。

專項行動在關於劣跡藝人的整治中提出，針對網路文化娛樂亂象問題，重點整治互聯網盲目模仿、低俗惡搞、內容涉黃、浮誇出格等各類低俗化娛樂化炒作亂象，嚴厲打擊各種以吸引眼球、追求流量為目的的違法違規和違背社會公序良俗原則的網路行為，嚴厲打擊網站平台炒作違法失德人員、劣跡藝人行為。規範明星及其背後機構、官方粉絲團的網路行為，嚴厲打擊網路暴力，引發網路粉絲群體非理性發聲、應援等的行為。

在整治未成年人網路環境方面，專項行動提出，要著力為未成年人營造健康安全乾淨的網絡環境，集中整治影響青少年身心健康、妨礙青少年上網學習的不良訊息。重點打擊「軟色情」圖文、影片，嚴厲打擊涉及未成年人的不良網路社交行為，深入清理QQ群組、互動社區、網絡遊戲、網文小說、視頻直播等環節存在的不亞文化訊息，深入整治網課平台推送低俗娛樂等與學習無關的訊息問題。

(中時 )