在美中概股樂信擬下半年赴港上市 17:342021/05/10 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在美中概股赴港第二上市的浪潮還未結束，在那斯達克掛牌交易的大陸網路金融公司樂信傳出擬在2021下半年赴港第二上市，預計集資2億至3億美元。 國際金融評論（IFR）引述知情人士說法稱，樂信計畫最快在2021下半年赴港第二上市，集資額約為2億至3億美元。樂信在2013年8月成立，有分期消費品牌分期樂、數位分期消費產品樂花卡等，於2017年12月在那斯達克上市交易。 美企財報、經濟數據俱佳 美股基金伺機布局 聯發科股價跌破1000元大關 市值落居台股第3 (工商 ) #香港 #樂信 #上市 #那斯達克 #概股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 震盪中穩健成長 6檔台股基金表現犀利 11:552021/05/10 財經 《金融》外資再賣新興亞 台股終結連五周吸金 12:172021/05/10 財經 《日股》美股大漲激勵 日經早盤走高 12:002021/05/10 財經 《基金》美股泡沫說 促升黃金避險需求 10:352021/05/10 財經 美中WHA新角力 04:102021/05/10 時論廣場 《台北股市》基本面壯膽 台股Q2看創高 08:532021/05/10 財經 職缺橫跨8大產業、增加3倍 台北市就服處徵才627人 12:322021/05/10 生活 吸星大法 成藝人創業第二春 04:102021/05/10 產業特刊 《未上市個股》IKKA-KY11日起競拍 底價66.09元 11:432021/05/10 財經 16檔台股基金 報酬率逾1000％ 04:102021/05/10 生活新聞 上週外資在集中市場賣超122.23億元 賣超友達最多 12:302021/05/10 財經 財經熱門新聞 台新銀高階主管爆桃色糾紛高層震怒 結局出來了 - 財經 新台幣匯率收27.816元、升值9.2分 創24年新高 - 財經 經濟崩潰不遠？ 48年市場老手警告美股迎來8成崩跌 - 財經 開發金控前四月獲利127.23億 每股盈餘0.85元 - 財經 陽明4月營收216.98億 年增103％、EPS 2.55元 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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