在美中概股赴港第二上市的浪潮還未結束，在那斯達克掛牌交易的大陸網路金融公司樂信傳出擬在2021下半年赴港第二上市，預計集資2億至3億美元。

國際金融評論（IFR）引述知情人士說法稱，樂信計畫最快在2021下半年赴港第二上市，集資額約為2億至3億美元。樂信在2013年8月成立，有分期消費品牌分期樂、數位分期消費產品樂花卡等，於2017年12月在那斯達克上市交易。

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