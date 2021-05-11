端午節連續假期即將到來，高公局表示，研判今年仍以旅遊旅次為主，收費措施包含單一費率75折，6月12日到6月14日每天凌晨0時到凌晨5時全線暫停收費等。

今年端午節連續假期在6月12日到6月14日，高公局說，由於這次端午節假期只有3天，加上是各級學校期末考週前一週，研判端午連續假期仍會以旅遊旅次為主，若連假天氣良好，預期國5及西部國道北部路段將會發生長時間壅塞。

高公局也規劃，連假期間國道採單一費率（即打75 折），6月12日至6月14日，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費；6月12日至6月14日，每日凌晨0至5時國道全線暫停收費。

高公局指出，入口高乘載管制部分，規劃6月12日及6月13日每天早上6時至12時，實施國5南港系統交流道南向入口匝道高乘載管制；6月13日及6月14日 每天下午2時至晚間9時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口匝道高乘載管制。另外，國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。

入口匝道封閉上，高公局說，6月12日及13日，每日凌晨0時至中午12時，封閉國5石碇及坪林南向入口，石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口；凌晨0時至隔日凌晨0時，封閉國1平鎮系統及埔鹽系統南向入口。

6月13日及14日，每日凌晨0時至隔天凌晨0時，封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口；早上7時到晚間7時，封閉國1虎尾北向入口。

高公局表示，現有開放路肩措施照常實施外，連假期間每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。

入口匝道儀控，高公局說，視高速公路主線交通狀況，採取較嚴格匝道儀控管制，針對重點交流道（國1五股、機場系統、湖口、竹北南向入口，嘉義、永康、雲林系統、西螺、北斗、頭屋北向入口；國3安坑、中和、土城、鶯歌系統南向入口，竹崎、水上系統、古坑系統、竹山、霧峰系統、西濱北向入口）採嚴格匝道儀控管制。

高公局表示，針對11個重點路段實施精進式匝道儀控，包括國1南向楊梅至新竹、苗栗至豐原、彰化系統至埔鹽系統，北向台北至大華系統、三義至頭屋、彰化系統至后里、西螺至埔鹽系統；國3南向土城至大溪、快官至霧峰，北向後龍至西濱、國3雙向往國5及國5南向精進式匝道儀控。

高公局說，假日也會視國5北向交通狀況，機動開放宜蘭至頭城北向路段路肩供大客車通行並啟動主線儀控。

高公局表示，連續假期間國道交通量為平日的1.5倍至2倍，部分路段於尖峰時段的交通量早已超過可服務容量，故發生壅塞在所難免。

(中央社)