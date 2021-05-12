由於預期需求旺盛，加上供應受限的擔憂，投資者再度大量買進，致銅價周二(5/11)反彈上漲。扭轉前一天銅價在刷新歷史紀錄每公噸10,747.5美元的高點後回落，最終收低的態勢。

分析師表示，中國的買氣需求仍然相當健康，加上智利尚存在許多問題，銅精礦供應也很緊張，令許多投資者樂觀看漲，在金屬密集型可再生能源轉型和電動汽車產業需求急升的前景下，以及全球經濟正穩步從疫情後復甦，認為會出現一個新的超級周期。另指出，美元走軟，且維持在兩個半月低位附近，也給金屬價格帶來支撐，因為使以美元計價的大宗商品對使用其他貨幣的買家來說更為便宜。

終場周二(5/11)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫上漲72美元，報每公噸29,842美元；期鎳上漲174美元，報每公噸17,936美元；期鋅上漲17.5美元，報每公噸3,009美元；期鋁下跌10美元，報每公噸2,521美元；期銅上漲78美元，報每公噸10,460美元；期鉛上漲9.5美元，報每公噸2,222美元。(商品行情網)

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