國內疫情升溫，指揮中心昨宣布已進入社區感染。國民黨主席江啟臣今天呼籲，中央應與地方政府積極溝通協調，確保情況控制不至於因為政策與執行間的落差，造成防疫破口，而指揮中心須重新思考確診者足跡公布的標準，且精準擴大篩檢，及提高疫苗施打率。

因應疫情擴大，國民黨中常會下午原訂開放媒體採訪，中午臨時暫緩，僅開放一家電視台進入，其他媒體改聆聽線上直播。國民黨主席江啟臣發表的談話內容，也聚焦在防疫。

江啟臣說，不明傳染源的案例出現，如何避免社區傳染擴大，已經成為目前最大的防疫挑戰，互相推諉責任，絕非防疫當前應該有的態度，呼籲中央應該與地方政府積極溝通協調，確保防疫政策可行性，確保疫情控制不至於因為政策與執行間的落差，造成防疫破口。

江啟臣宣布，國民黨將暫緩辦理既定的公投宣講、集會活動，未來若有任何規劃的各項活動，也將持續配合中央、地方政府的防疫措施，因應疫情變化，確保防疫優先，他也要求黨公職人員，全力配合疫情指揮中心的防疫規範，積極給予協助，支持防疫工作進行，共度疫情難關。

除了遵守防疫作為，江啟臣再次呼籲防疫指揮中心，重新思考確診者足跡公布的標準，保持防疫資訊透明，降低國人恐慌。另考量地方政府防疫量能，檢討防疫旅館設置標準，避免防疫旅館繼續成為防疫破口。

江啟臣還說，指揮中心也應該進一步檢視目前的篩檢量能，精準擴大篩檢，儘速找出隱形傳播鍊；檢討疫苗政策，利用多方管道取得疫苗，提高國人疫苗施打信心，及提升疫苗施打率。國民黨前主席朱立倫也在臉書提醒，政府即刻針對高風險區域擴大篩檢，全國即刻加速施打疫苗。

(中時 )