萬華茶室傳2小姐確診 龍山寺周邊緊急大消毒

國內今（12）日又新增3起感染源不明個案，其中台北市新增的2例都來自萬華茶室，也就是俗稱的「阿公店」，各別為案1220，一名60多歲的女性，在萬華三水街「鴻達茶藝館」工作，以及案1221，50多歲女性，西園路1段「楓香清茶館」內任職。消息一出，PTT有鄉民好奇台北市萬華區「鴻達茶藝館」長什麼樣子，特地上谷哥地圖（Google Maps）查看街景，發現門口坐了一排妹子，讓原PO更加困惑，滿頭黑人問號的說「到底是賣什麼茶？」「是真的賣茶的嗎？賣茶要這麼多人在門口一起泡茶嗎？」

透過PTT隨文附上的谷哥街景照可以得知，台北市萬華區「鴻達茶藝館」門口坐了一排女子，顯見行業的內容特殊，呼應今日中央流行疫情指揮中心記者會上，有媒體提問「是否因『茶店』工作特殊，導致找不到感染源」的說法。對此指揮官陳時中回應「我是沒去過，但如果親密接觸，口罩沒戴好，就有疑慮，會請警政單位積極去查，發現違規就開罰，做不到防疫就停業。」

該文一出也釣出許多老司機，用秒懂地語氣直呼「這次會不會團滅一堆老人」、「怕爆，我爸很愛去這種地方」、「50嵐的媽媽，60嵐」、「老茶啦，茶溫很燙」。但無論台北市今日新增的2例是否屬於阿公店群聚感染事件，找出感染源頭都是國內當務之急，因此陳時中記者會上也強調，目前還看不出關聯性，感染源頭疫情調查還要釐清，因為這幾個案子都很緊急，因此還需要調查釐清。

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(中時新聞網)