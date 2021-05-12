櫃買中心12日表示，近期當沖交易成為熱門話題，引發當沖是否導致市場過熱的討論，櫃買中心表示，由相關統計數據來看，近期櫃買市場當沖交易與過往相比，各項指標多呈現持平表現，並無特別熱絡或交易異常情形，市場交投則穩健成長。

櫃買中心從以下四項指標觀察當沖交易的變化與趨勢，尚無明顯異常：

一.當沖占整體市場交易比重：櫃買市場今年以來（截至5月10日）之當沖占比為35.94％，經比較過去3年數據，107年、108年及109年的當沖占比分別為35.20％、34.00％及34.96％，可以觀察到今年當沖占比與過去並無明顯變化。

二.熱門當沖個股交易占比：今年以來前10大當沖個股占整體當沖交易比重為31.26％，但過去3年的比例分別為48.17％、47.55％及34.10％，可以看出當沖熱門股的集中度逐年降低，當沖交易量更平均分布到更多的個股。

三.當沖成交戶數占整體市場成交戶數比例：今年以來之當沖戶數占比為19.73％，而過去3年的比例則分別為20.00％、18.90％及21.97％，可以看出當沖交易戶數占比與過去相比大致持平。

四.當沖交易違約交割比例：今年截至4月底上櫃有價證券當沖違約金額占當沖買賣金額的比例為萬分之1.04，而過去3年平均當沖違約金額占比為萬分之1.09，顯示近期當沖交易並未產生較過去為高的違約金額。

由以上的統計數據可以看出，當沖交易者在當日買進賣出股票，可以大幅降低持有期間的投資風險，並且對於提升市場流動性具有一定的貢獻，而目前櫃買市場3成多的當沖占比，相較歐美造市者制度及高頻交易發達的股票市場，當沖占比經常超過5成以上，目前櫃買市場當沖占比仍屬健康。

另櫃買市場當沖熱門股的集中度逐年降低，亦表示有更多的個股受惠於當沖交易提供的流動性，這對整體市場發展亦呈現正面效應。當沖交易發展多年，初期當沖成交戶數呈現自然穩定成長，但近年當沖戶數比例一直維持在20％上下，顯示參與當沖交易者仍集中於特定對短線交易具有研究或嚴格管理持有期間投資風險的族群。

櫃買中心表示，櫃買市場對於上櫃有價證券相關交易監理機制運作順暢，個股如有價量異常情事，即依規定採行必要措施，提醒投資人注意投資風險，這些監理機制同樣適用在當沖交易的個股。

(工商 )